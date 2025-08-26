日産ルークス ハイウェイスターをワンソクTubeが評価 フルモデルチェンジの装備と質感
クルマ系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が公開した最新動画で、「日産ルークス ハイウェイスター」のフルモデルチェンジ版をレビューした。ワンソクTube氏は、新型ルークスの内外装について独自の視点で解説し、上級グレードの「ハイウェイスターX プロパイロットエディション」と、2トーンカラーにプレミアム内装を組み合わせた「ハイウェイスターGターボ」を中心に細部の仕上げを取り上げた。
■ デザイン
フロントデザインは刷新され、ワンソクTube氏は「これは令和版のキューブか!?」と述べた。丸みを帯びた四角形をモチーフにした「カドが丸まった四角が新型ルークスのアイコンになっている」点を指摘し、「普通の軽自動車よりも大きく感じるデザインは個人的にはアリ！」と評価した。ボディカラーは全17色で、キャラクターラインで大胆に色が切り替わる2トーンも設定されている。「可愛らしい色も相まって老若男女にウケそうな個性的な見た目!!」と語った。
■ 室内空間と快適性
内装はプレミアム感を打ち出し、「質感は非常に良い」と述べた。特にダッシュボードのファブリック張りに触れ、シートについては「メランジのシートは見た目も触り心地もかなり良い!!」とし、「より体圧を分散させてくれて酔いにくくなっているそう」とコメントした。運転席の視界や操作性は「軽自動車の中ではNo.1の設計!!」と述べ、室内長は「軽自動車最長の2,315 mmを確保」と紹介した。後席足元は「めちゃくちゃ広い!!」と表現し、「1,000万円以上する車より広いんだから日本の軽自動車ってやっぱ凄いよ!!」と述べた。後席ドアの開口幅については「65cmと軽自動車の中では一番広い」とした。
■ ユーティリティと安全機能
ナビゲーションはGoogleのシステムを採用し、「Googleのシステムを採用で操作もヌルサク!!」と述べた。音声操作にも対応し、「精度も良さそう」としている。電動パーキングブレーキや、メモリー機能付きのオートホールドを備える。エアコンパネルの仕上げについては「セレナなどと変わらない質感。軽自動車なのに!!」と述べ、収納は「隠し収納も多くユーティリティはかなり優秀!!」と評価した。格納式ドリンクホルダーや、仕切りを3段階で調整できる助手席前の大型トレイなど、使い勝手の工夫にも触れ、「スマホの充電がしやすいように進化していてより便利に!!」と述べた。
安全機能では、インテリジェントアラウンドビューモニターが3D表示に対応し、「すごい！」としつつ、「床下透過機能や死角を減らせるフロントワイドビューも完備」と紹介。「普通車以上のもの」と評価した。上級グレードでは後席のUSB充電口やサーキュレーターも備わり、「快適装備が充実しているのはさすがハイエンド軽自動車!!」と述べた。
総括として、ワンソクTube氏は新型ルークスを「もはや軽ではない」と表現し、N-BOXやスペーシアといった競合を意識しつつ「プレミアム軽」として評価。「価格だけで判断するのはもったいない」と述べ、先進性・快適性・ユーティリティのバランスに触れ、購入検討の価値を示した。
総括として、ワンソクTube氏は新型ルークスを「もはや軽ではない」と表現し、N-BOXやスペーシアといった競合を意識しつつ「プレミアム軽」として評価。「価格だけで判断するのはもったいない」と述べ、先進性・快適性・ユーティリティのバランスに触れ、購入検討の価値を示した。
