ディズニープラス スターで9月に独占配信されるアニメ『キャッツ・アイ』に、小西克幸と日笠陽子が出演することが発表された。

原作の『キャッツ・アイ』は、1981年から1984年まで『週刊少年ジャンプ』で連載された北条司原作の同名漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描くラブコメディだ。

アニメ版初登場となるキャラクターで、フリーライターの神谷真人を小西が演じる。神谷真人は同じ北条司原作の名作『シティーハンター』の主人公・冴羽獠のモデルになったともいわれているキャラクターだ。小西は「当時は、レコーダーをテレビに近づけてテープに録音してOPEDを聴いていました。今回はどんな『キャッツ・アイ』になっているのか僕も今から楽しみです!!」と、完全新作としてアニメ化される本作への期待を込めたコメントを寄せた。

また、俊夫の同僚で怪盗キャッツアイを追う知的でクールな女性刑事・浅谷光子を日子が演じる。日笠は「自分が幼い頃に観ていた『キャッツ・アイ』。まさか関われる日がくるとは！ 幼少期はセクシー＆大人なアニメのイメージでしたが、こうして現代で読み解いていくとラブコメであり、どこかほっとするような愛すべき人間模様が描かれていて。大人から子供まで楽しめる作品なのだと思います」とコメントした。

コメント小西克幸（神谷真人役）

皆様こんにちは。この度、神谷真人役の声を担当させていただきます小西です。まさか、自分が子供の頃観ていた『キャッツ・アイ』に出演させていただけるなんて夢のようです。当時は、レコーダーをテレビに近づけてテープに録音してOPEDを聴いていました。今回はどんな『キャッツ・アイ』になっているのか僕も今から楽しみです!!よろしくお願いします！！

日笠陽子（浅谷光子役）

自分が幼い頃に観ていた『キャッツ・アイ』。まさか関われる日がくるとは！幼少期はセクシー＆大人なアニメのイメージでしたが、こうして現代で読み解いていくとラブコメであり、どこかほっとするような愛すべき人間模様が描かれていて。大人から子供まで楽しめる作品なのだと思います。キャッツを追い詰めるしごでき浅谷さんと、人間ぽさが満載の浅谷さん。どちらの顔も魅力的なので、楽しみにお待ちいただければ幸いです！

※『キャッツ・アイ』の「・」はハートマークが正式表記（文＝リアルサウンド編集部）