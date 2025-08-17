リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦げんか」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

40代は「耐え」、50代は「諦め」？

調査は2025年2月18日、全国の20〜59歳までの既婚男女を対象に、インターネットリサーチで実施。計3000人（男性1380人、女性1620人）から有効回答を得ています。

まず、全回答者に「パートナーと夫婦げんかをするか」を聞いたところ、男性の72.1％、女性の68.83％が「はい（けんかをする）」と回答。夫婦げんかをする人が、全体の70.33％（2110人）に上りました。子どもがいる家庭でのけんか率も同様に約7割と高かったほか、年代別では20代が「けんかしない」傾向が強かったことが明らかに。同社は「若い世代ほど“対立を避ける夫婦像”も見え始めています」と分析しています。

では、夫婦げんかを「しない」夫婦関係は「円満」と言ってよいのでしょうか。

「パートナーと夫婦げんかをしない」と回答した人（890人）に「夫婦関係は円満だと思うか」を聞いた結果、「とても円満」「まあまあ円満」と答えた人が70.78％（630人）だった一方で、「円満ではない」「全く円満ではない」と答えた人も11.01％（98人）に上り、けんかがないにもかかわらず、1割以上が「円満ではない」と感じている実態が浮き彫りとなりました。

なお、40代女性では「円満ではない」の割合が最も高く、50代になると「円満」と感じる人が増加していたといい、同社は「『耐えている』40代、『諦めた』50代――そんな構造が見えてきます」とコメントしています。

また、「夫婦円満ではない（「どちらでもない」含む）」と回答した人（260人）に「夫婦げんかがないのに、夫婦円満ではないと思うのはなぜか」を聞くと（複数回答）、全体トップとなったのは「本音が言えていないから」（80人）でした。次いで「話し合いができないから」（72人）と続いています。

なお、自由回答では「お互いに関心がないから（31歳女性）」「なんとなく（46歳女性）」「そもそも会話がないから（46歳女性）」「嫌で喋らないだけ（51歳女性）」といった生々しい声も集まったということです。

調査結果を受けて、同社は「けんかしない夫婦の中にも“円満ではない”と感じる層が一定数存在することが判明」「特に女性において『不満が爆発する前の沈黙期間』にいる人が多く、夫婦関係の見えないひずみが浮き彫りになりました」とコメントを寄せています。

夫婦げんかを「しない」皆さん、夫婦関係は「円満」と言えますか？ それとも……？