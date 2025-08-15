ハンドボール男子日本代表のトニー・ジローナ監督（52）が、今季2年目を迎える「リーグH」の改革を訴えた。19日のパリ・サンジェルマン（PSG）戦（東京・代々木第一体育館）に向けて都内で合宿中の日本代表が14日、練習を公開。取材に応じたジローナ監督は、リーグ戦日程の見直しや各クラブの本格的なプロ化、海外挑戦の奨励など代表強化へ持論を展開した。

リーグ戦など国内日程の見直し

この日練習を公開した日本代表に、昨夏のパリ五輪や今年1月の世界選手権で活躍した多くの主力選手の姿はなかった。初代リーグH王者となった豊田合成ブルーファルコン名古屋と準優勝のブレイヴキングス刈谷の選手は「クラブ事情」で不参加。パリ五輪で攻守の要となった安平光佑（ブルガンSC）や吉田守一（ナント）ら海外組もいなかった。

3年連続のPSG戦だが、過去2年も同様だった。豊田合成は欧州遠征中で、刈谷も欧州から帰ったばかり。海外組もそれぞれ新シーズンに向けてクラブで練習中だったり休養していたりで不在。「それは仕方がないこと。この時期はインターナショナルウィークではないから、すべての選手を招集することは難しい」と話した。

サッカーなどと同様に、国際ハンドボール連盟（IHF）はインターナショナルウィークと呼ばれる代表チームの強化期間を設けている。その間に各国は強化試合を組み、大陸選手権などの予選が行われる場合もある。しかし、8月はシーズンインを前にクラブの強化が優先される時期。それ以外の時期は、クラブ側に代表に選手を出す義務はない。

クラブでの活動が優先される時期に、クラブであるPSGと日本代表の試合を組むこと自体にも無理がある。国内で試合をする機会が少ない日本代表のために、PSG来日に合わせて国内ファンの前で試合を組むのは分かるが、大同フェニックス東海のエース藤坂尚輝が「出場を許してくれたチームに感謝したい」と話すなど、選手たちはクラブと代表の板挟みにあっている。

「スケジュールは考えなければならない。世界のカレンダーに合わせることが必要。（日程の関係で不参加になっている）アジアクラブ選手権にも出られるようにするべき」とジローナ監督。リーグH発足の目的の1つは「国際的な競技力向上」だったはず。リーグと日本協会が連携し、国内の日程を海外に合わせていかなければ、世界から遅れるばかりだ。

クラブの本格的なプロ化

練習する選手たちを見渡しながらジローナ監督が言ったのは「この中にはプロとアマチュアの選手が混在している。すべての選手がプロにならなければ、欧州に対抗することはできない」。将来的なプロ化を目指して発足したリーグHだが「全チームが足並みをそろえて」という方針の中で、簡単にプロ化は進んでいない。

「午前中はオフィスで仕事をして、午後から少し練習する。そういう選手がまだまだ多い」とジローナ監督。リーグHのジークスター東京などは全員がプロ選手として競技に専念できているが、社業を続けながらプレーしている選手がいるのも確か。「欧州のトップ選手は、みな1日中ハンドボールをしている」と選手の環境改善を訴えた。

選手だけではない。「プロの選手がいても、指導するコーチたちがプロでないのも問題。選手だけでなく、チームに関わる人たちがプロにならなければ、本当にプロのチームではない」。企業チームからプロチームの過渡期にある日本ハンドボール界の問題点を突いた。

海外挑戦の奨励

欧州遠征の豊田合成、刈谷の話題から海外挑戦の重要性も強調した。両チームは代表戦出場を辞退したが「欧州で経験を積むことは非常にいいこと。もっと海外に出て、経験を積んでほしい」とジローナ監督。「選手を海外に送り込むプランも考えている」と明かした。

国内リーグにも海外選手は多く、特にリーグH2年目の今季は多くのチームがトップレベルの外国籍選手を獲得してシーズンに備えている。それでも、実際に海外のチームに入ってプレーすることは重要。「海外でのプレーを体験することが、成長につながる」と話した。

RKヴァルダル（北マケドニア）所属時代に日本人初の欧州チャンピオンズリーグ（CL）出場を果たした安平や、昨季フランスリーグ2位のナントで欧州CLベスト4に進んだ吉田ら欧州でプレーする選手は増えたとはいえ、日本代表の主力はまだまだ国内組が多い。多くの選手が海外で経験を積むようになれば、日本代表のレベルも上がる。

「国内の選手を短期間、ドイツやフランス、スペインのクラブでトレーニングできるように話をしている」。豊富な人脈で、強豪国のクラブと接触していることを明かした。もちろん、所属チームの了解も必要で、決してハードルは低くないが「本場での経験を持ち帰れば、必ず日本ハンドボールのためになる」と強調した。

アマチュアスポーツの中でいち早くプロへのカジを切ったサッカーが、Jリーグを発足させたのは32年前。それでも、40年ほど前までは今のハンドボールと同じだった。欧州クラブと日本代表が親善試合を行い、代表にアマチュアとプロが混在し、海外でプレーする選手も少なかった。

日本ハンドボール界はサッカーよりも40年近く、バスケットボールやバレーボールよりも大きく遅れているといってもいい。それを取り戻すために、ジローナ監督は改革を求める。「ニア・フューチャー（近い将来）」と何度も繰り返したのは、危機感の表れ。「これからも、日本協会やリーグHと話をしていく」とも言った。

もちろん、その間も監督として日本代表の強化は続ける。PSG戦の日本代表を「経験豊富なベテランと将来有望な若手をミックスさせたチーム」と評したジローナ監督。2年前のPSG戦で藤坂が衝撃的な代表デビューを果たしたように、また代表の新星が飛び出す可能性もある。発展途上のハンドボール男子日本代表「彗星ジャパン」。PSGとの試合は19日のジークスター東京対PSGに続いて20日、代々木第一体育館で行われる。



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。