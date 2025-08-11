ÉÔ¾Í»ö¤Ç5Ç¯´Ö¡ÈÅßÌ²¡É¤·¤Æ¤¤¤¿59ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¡µ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤Ç¡Ö¸ø¾ÎÇ¯Îð¤«¤é7ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿¥ï¥±¡×
8·î10Æü¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó ¥¹¥Ý¡¼¥ÄSP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¿·´ë²è¡ÖÏÓÁêËÐ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤¢¤ë³°¹ñ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±´ë²è¤Ë¤Ï¸ÄÀË¤«¤Ê8Ì¾¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬»²²Ã¡£¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½Ð¿È¤Î¸µÂç´Ø¡¦ÆÊ¥Î¿´¡Ê37¡Ë¤äÄëµþÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¡¦¤·¤ó¤ä¡Ê35¡Ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¿ÈÄ¹210cm¤ÎÀÐ¶¶µ®½Ó¡Ê56¡Ë¤Ê¤É¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÎÏ¼«Ëý¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÇ®¤¤ÏÓÁêËÐÂÐ·è¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤ÈºÝÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥ª¥í¥´¥ó¡Ê59¡Ë¤À¡£¥Ü¥Ó¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø·ÝÇ½³¦ÆÃµ»²¦·èÄêÀï TEPPEN¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°ÉôÌç¤Ç2011Ç¯¤È2012Ç¯¤ËÆóÏ¢ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¡£ÈÖÁÈÆâ¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÅßÌ²¡¢¤³¤Î²ù¤·¤µ¤ò¤³¤³¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡×¤È¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤µ¤ó¤Ï2020Ç¯¡¢ºÊ¤ØË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Î¼«½Í¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏÊý¶É¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ê¤É¤Ç½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¡¢º£²óµ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÏÓÁêËÐ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤Ï1²óÀï¤Ç¿ÈÄ¹210cm¤ÎÀÐ¶¶¤òÆóÅÙ¤Î»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤ÎËö¡¢·âÇË¡£Â³¤¯2²óÀï¤Ï¶Ú¥È¥ìÎò18Ç¯¤Î¶ÚÆù·Ý¿Í¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ê30¡Ë¤ËÍ¾Íµ¤Î°µ¾¡¡£·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿·ÐÎò¤ò¸Ø¤ë¥¬¥ê¥Ã¥È¥Á¥å¥¦¤ÎÊ¡ÅçÁ±À®¡Ê47¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ë¶¯¹ë¤ò²¡¤·¤Î¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¡¢½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
ÏÓÁêËÐ¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Ìò¤ËÅ°¤·¤ÆÀåÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¤³¤Î´ë²è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Ü¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇVTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿MC¤ÎÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£µ×¡¹¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¤Ê¤¬¤éÈ´·²¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢¾å¡¹¤ÎÉüµ¢½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢X¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Êµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ô¥Ü¥Ó¡¼¤¬59ºÐ¤Ç¶Ã¤¡¡¤Æ¤«Ç¯Îðº¾¾Î¤·¤Æ¤¿¤ó¤«¡Õ
¡Ô¥Ü¥Ó¡¼ Ç¯Îð¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡©¡Õ
¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¤Ç59ºÐ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤Éwiki¸«¤ë¤È52ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Õ
¼Â¤Ï¥Ü¥Ó¡¼¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ô¸æÇ¯59ºÐ¡Õ¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤«¤é¡ÖÇ¯Îð¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç¤Ï1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß52ºÐ¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¼Â¤Ï2005Ç¯¡¢¡Ø½µ´©½÷À¡Ù¤Ç¡Ø¥Ü¥Ó¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤¿¿Í¡Ù¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥Ó¡¼¤µ¤ó¤ËÇ¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÈÈ¯¹Ô»þ¤Î¼ê°ã¤¤¡É¤À¤ÈÊÛÌÀ¡£¤½¤Î¸å¤â²¿ÅÙ¤«Ç¯Îð¤ò¡È¥µ¥ÐÆÉ¤ß¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï´è¤Ê¤ËÈÝÄê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«2020Ç¯¤Ë¥Ü¥Ó¡¼¤µ¤ó¤òÂáÊá¤·¡¢¡Ø¸øÅª½ñÎà¤ÇÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ºë¶Ì¸©·Ù¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¡¢1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£´ûÊóÄÌ¤ê¡¢7ºÐ¥µ¥Ð¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Éüµ¢¸å¤Î2022Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ô¤É¤Ã¤Á¤âËÜÅö¡£Êì¹ñ¤ÎÅÄ¼Ë¤Ë¤Ï½ÐÀ¸ÆÏ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Àµ³Î¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥ÐÆÉ¤ó¤ÀÊý¤Î1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤â49ºÐ¡£ÍèÇ¯50ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¤¤Î¤ª¤«¤·¤¤¡ª¡Õ¡Ê¡ØNEWS ¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù2022Ç¯5·î5ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü¡È¼«¶¡¡É¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¤·¤ì¤Ã¤È½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¸ø¾Î59ºÐ¤Î¡È¥¢¥é´Ô¡É¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÂ¿Ê¬¤â¤¦²¶¤¬¿ê¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤é¼ºÇÔ¤À¡£²¶¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÓ·Òê¤òÀÚ¤ê¡¢¸«»ö¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¥Ü¥Ó¡¼¡£´ÔÎñ´Ö¶á¤Ç¤â¤½¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£