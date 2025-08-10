ザ・プリンス パークタワー東京で楽しむ大人ハロウィーンアフタヌーンティー

秋の気配が深まりはじめる9月、今年も“あの季節”がやってきます。ザ・プリンス パークタワー東京では、2025年9月1日（月）から10月31日（金）まで、毎年大人気の「Halloween Afternoon Tea」が開催されます。今年は開業20周年を祝うアニバーサリーテーマで、可愛くてちょっぴり不気味なおばけたちとセレブ気分を味わえる贅沢なティータイムに。ハロウィーン気分を満喫して♡

おばけたちと過ごす特別な秋の午後

1名様 価格：8,000円（コーヒー・紅茶などのフリーフロー付き）

2025年のハロウィーンアフタヌーンティーは、ホテル開業20周年を記念した“Anniversary Halloween Party !”がテーマ。

ドクロ（カラベラ）が浮かぶゼリー、クモの巣模様のムース、魔女のホウキ型ショコラなど、遊び心満載のスイーツが勢揃い。

セイボリーも、フォアグラフランや竹炭パンでサンドしたチョリソーなど、贅沢感とユニークさを兼ね備えたラインアップ。シックな色合いでまとめられ、大人女性の心をくすぐります♡

東京タワーと楽しむラグジュアリーティー

会場は東京タワーを間近に望むロビーラウンジ。非日常感あふれる空間で、コーヒー・紅茶のフリーフロー付きアフタヌーンティーを堪能できます。

メニューには、メープルウォールナッツやクランベリーオレンジのスコーン、濃厚かぼちゃスープなど秋の味覚も盛りだくさん。

3時間制なので、優雅におしゃべりを楽しみながら、写真映えも抜群のスイーツを心ゆくまで楽しめます。女子会や母娘デートにもぴったりです♪

期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

時間：12:00NOON～7:00P.M.(最終入店4:00P.M.)

場所：ロビーラウンジ（1F）

※前日までのご予約制

※3時間制

詳細は公式サイトをご確認ください。

“Anniversary Halloween”を見逃さないで

毎年人気の「Halloween Afternoon Tea」は完全予約制、しかも数量限定。秋の思い出をより華やかに彩るなら、今のうちにチェック＆予約がおすすめです。

おばけたちが演出するにぎやかなパーティーと、ホテルならではの優雅なひとときのコラボレーションをぜひご体験ください。

東京タワーの絶景とともに、大人のハロウィーンを楽しむ特別な午後をお過ごしくださいね。