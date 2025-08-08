2025年8月5日、韓国・聯合ニュースによると、警察設立80周年を迎え、警察官の制服が10年ぶりに一新される。

デザイン最終案を決定するため、警察庁が11日に市民品評会を開催する。同時に6〜12日にネット上でのオンライン品評会も行う。ジャンパー、外勤服（制帽、ベスト類）、機動服など品目別の試作品各2〜3点について評価してもらい、結果は18日に発表する。選ばれた基本案を土台にデザインの補強、試作などを経て10月21日の「警察の非」に最終案を公開するという。

警察庁は先月24日から18の市庁・道庁で現職の警察官を対象に制服の品評会を開催してきたが、試作品を着用した警察官の写真がネット上で拡散され、「作業服のようだ」など否定的なコメントがかなりの数、書き込まれたという。警察関係者は「品評会に参加できなかった警察官の不満を解消し、ネット上に流出した一部試作品写真に対する国民の懸念を払拭（ふっしょく）するため、幅広く意見を募ることになった」と説明している。

この記事に、韓国のネットユーザーからも「何これ」「めちゃくちゃダサい。工場で働く人みたい」「もっとファッション性も考慮してあげて」「制服を変えるたびにダサく退化している」「アパレル企業にお金を払って外注しなよ。これは本当にひどい」など、酷評が寄せられている。

また、「税金の無駄遣い」「外見を変えたからって業務効率が上がるものでもないのに」といった声も見られた。（翻訳・編集/麻江）