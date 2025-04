【LIMEPIEシリーズ アズールレーン 愛宕 真夏の行進曲Ver.】 【LIMEPIEシリーズ アズールレーン 高雄 砂浜ラプソディVer.】 予約期間:4月22日~6月19日23時59分 2026年1月 発売予定 価格:各6,600円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「LIMEPIEシリーズ アズールレーン 愛宕 真夏の行進曲Ver.」と「LIMEPIEシリーズ アズールレーン 高雄 砂浜ラプソディVer.」を2026年1月に発売する。予約期間は6月19日23時59分まで。価格は各6,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より高雄型重巡洋艦の「愛宕」と「高雄」が、水着の着せ替え「真夏の行進曲」「砂浜ラプソディ」の姿で、同社の「LIMEPIEシリーズ」より立体化したもの。

「LIMEPIEシリーズ アズールレーン 愛宕 真夏の行進曲Ver.」は、ビキニタイプの白い水着を着用しており、透明感のあるパレオやビーチサンダルなども細やかに表現されたフィギュアとなっている。

「LIMEPIEシリーズ アズールレーン 高雄 砂浜ラプソディVer.」は、お腹周りや背中が開けた大胆な水着や、グラマラスな身体つきを1/8スケールのサイズで見事に表現したフィギュアとなっている。

なお両製品共に海外商品であるため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「LIMEPIEシリーズ アズールレーン 愛宕 真夏の行進曲Ver.」

「LIMEPIEシリーズ アズールレーン 高雄 砂浜ラプソディVer.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/8スケール サイズ:全高 約230mm(台座含め) 素材:PVC、ABS仕様:塗装済み完成品 スケール:1/8スケール サイズ:全高 約220mm(台座含め) 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.