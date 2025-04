ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて、週刊少年ジャンプ(集英社)で連載中の大人気作品『ONE PIECE(ワンピース)』テーマにした、毎年大好評の期間限定イベント「ワンピース・プレミア・サマー 2025を開催!

四皇「千両道化のバギー」が参戦する『プレミアショー』や「サンジ」のおもてなしに“ワクワク”が止まらない『海賊レストラン』、「モンキー・D・ルフィ」「ウソップ」と一緒に、笑顔もスリルも無限大になる“超臨場”体験 『ストーリー・ライド』が実施されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ONE PIECE(ワンピース)』ワンピース・プレミア・サマー 2025

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2007年から開催されている『ワンピース・プレミア・サマー』が2025年も開催決定!

毎年高い満足度を誇り、進化し続ける『ONE PIECE』の世界を圧倒的なクオリティとスケールで“超リアル”なテーマパーク体験として創り上げ、“超熱狂・超興奮”を届けてきました。

2025年の「ワンピース・プレミア・サマー 2025」には、3つのアトラクションが登場します!

ワンピース・プレミアショー 2025

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)計92回1日1回/休演日あり

開催時間:18:15 開場/18:45 開演 約80分

開催場所:ウォーターワールド

チケット価格:

大人(12歳以上)3,000円(税込)〜/子ども(4〜11歳)2,000円(税込)〜

※価格はいずれも 1 名/前売り、当日券共通

※12歳でも小学生の場合は子ども価格。3歳以下で座席が不要な方は無料

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含みません

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア、ローソンチケット(WEBのみ)

販売開始日:一般 2025年5月8日(木)12:00

※ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルを所持されている方を対象とした先行販売についての詳細は、4月4日(金)に公式WEBサイトで公開予定です

※チケットはユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルをお持ちの方を対象とした先行販売、その後、ローソンチケットプレリクエスト、一般販売の順番で販売されます

※開催日およびチケットに関する詳細は、公式WEBサイトを確認ください

目の前で繰り広げられるド迫力バトルはもちろん、記憶に残る感動体験ができるライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー』

『ワンピース・プレミアショー 2025』には、麦わらの一味の「モンキー・D・ルフィ」をはじめ、四皇となった「千両道化のバギー」の参戦が決定しています!

※ショーの画像は全て2024年の様子です

「ワンピース・プレミア・サマー 2025」を盛り上げる「マフラータオル」

「ワンピース・プレミア・サマー 2025」限定デザインのタオルが2025年も登場!

“超熱狂”のライブショーをもっと盛り上げるグッズです。

『サンジの海賊レストラン』が2025年もオープン

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)各回約85分、入替制

開催場所:ロンバーズ・ランディング

チケット価格:

大人(12歳以上)7,000円(税込)/子ども(4〜11歳)2,600円(税込)

※12歳でも小学生の場合は子ども価格となります

※スタジオ・パス(入場券)の価格は含みません

販売箇所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEB チケットストア

販売方法:抽選販売

抽選エントリー開始日:2025年5月2日(金)12:00

※ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤルを所持されている方を対象とした先行販売についての詳細は、4月4日(金)に公式WEBサイトで公開予定です

※『サンジの海賊レストラン』はユニバ―サル・プライム年間パス・グランロイヤルを所持されている方を対象とした先行販売、その後、抽選による販売、一般販売の順番で販売されます

※開催日、公演時間および抽選方法やチケットに関する詳細は、公式 WEB サイトを確認ください

「サンジ」の特別なおもてなしを堪能できるエンターテイメント・レストラン『サンジの海賊レストラン』

「サンジ」の愛あふれる極上フレンチが味わえる『サンジの海賊レストラン』が2025年もオープンします!

『ワンピース ストーリー・ライド』

開催期間:2025年7月1日(火)〜10月6日(月)

開催場所:ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

アトラクション形式:ストーリー・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」では体験できません

※各アトラクションの詳細に関しては、後日発表されます

物語の世界へ入り込み「モンキー・D・ルフィ」「ウソップ」と一緒に“超スリル・超臨場”を全身で体感するコースター『ワンピース ストーリー・ライド』

耳元から誘う『ONE PIECE』の世界の大冒険&ダイナミックで“超臨場”のライド体験に大興奮できるアトラクションも実施されます!

TVアニメ&原作ともに大きな盛上がりを見せる『ONE PIECE』の世界に全身で入り込み、子どもから大人まで“超熱狂”できる特別なイベント。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて2025年7月1日より開催される「ワンピース・プレミア・サマー 2025」の紹介でした☆

