エイスースが新ゲーミングスマホ「ROG Phone 9」と「ROG Phone 9 Pro Editon」のメーカー版を日本で3月28日発売!

ASUS JAPANは26日、同社が展開するゲーミングブランド「ROG(Republic of Gamers)」の新商品として5G対応ゲーミングスマートフォン(スマホ)「ROG Phone 9(型番:AI2501)」および「ROG Phone 9 Pro(型番:AI2501)」、「ROG Phone 9 Pro Edition(型番:AI2501)」(ともにASUSTeK Computer製)を日本向け製品を2025年3月28日(金)に発売すると発表しています。また発売に先立って3月26日(水)10時より予約販売を順次開始しています。

5G NR (SA/NSA): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n18, n20, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66

3G W-CDMA: 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100MHz

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

ASUS スマートフォン ROG Phone 9 【日本正規代理店品】ストームホワイト ROG9-WH12R256/A docomo/au/SoftBank/Y!mobile/ahamo/povo/LINEMO/楽天モバイル 回線対応 6.78型 ワイド 防水/防塵(IP65IP68) 5G / イヤホンジャック/Felica ASUS 2025-03-28



ASUS スマートフォン ROG Phone 9 【日本正規代理店品】ファントムブラック ROG9-BK12R256/A docomo/au/SoftBank/Y!mobile/ahamo/povo/LINEMO/楽天モバイル 回線対応 6.78型 ワイド 防水/防塵(IP65IP68) 5G / イヤホンジャック/Felica ASUS 2025-03-28



ASUS スマートフォン ROG Phone 9 Pro 【日本正規代理店品】ファントムブラック ROG9PRO-BK24R1T/A docomo/au/SoftBank/Y!mobile/ahamo/povo/LINEMO/楽天モバイル 回線対応 6.78型 ワイド 防水/防塵(IP65IP68) 5G / イヤホンジャック/Felica ASUS 2025-03-28



各機種ともにオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)で、内蔵メモリー(RAM)および内蔵ストレージ、本体色はROG Phone 9が12GB RAM+256GBストレージモデルのファントムブラック(型番:ROG9-BK12R256)とストームホワイト(型番:ROG9-WH12R256)、ROG Phone 9 Proが16GB RAM+512GBストレージモデルのファントムブラック(型番:ROG9PRO-BK16R512 )、ROG Phone 9 Pro Editionが24GB RAM+1TBストレージモデルのファントムブラック(型番:ROG9PRO-BK24R1T )となっています。販路はROG Phone 9およびROG Phone 9 Pro Editionが公式Webショップ「ASUS Store」やASUS Store楽天市場店のほか、Amazon.co.jpやエディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ノジマ、ひかりTVショッピング、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラといったECサイトや量販店となっており、ROG Phone 9 ProはKDDIおよび沖縄セルラー電話の公式アクセサリーブランド「au +1 collection」として直営店および公式Webストア「au Online Shop」でのみ販売されます。価格(金額はすべて税込)はオープンながらも希望小売価格ではROG Phone 9が159,800円、ROG Phone 9 Proが189,800円、ROG Phone 9 Pro Editionが239,800円で、専用アクセサリーとして保護ケース「ROG Chill Case」(3,980円)や外付けクーラー「AeroActive Cooler X Pro」(13,980円)および「AeroActive Cooler X」(11,980円)、保護フィルム「Antibacterial Glass Screen Protector(For ROG Phone 9 Series)」(3,480円)も販売されます。なお、ROG Phone 9 Pro Editionは数量限定での販売となり、ROG Phone 9 Proに冷却機能を強化したサブウーファー搭載の外付けクーラーであるAeroActive Cooler X Pro」とバンパーケース「Aero Case」、トラベルポーチが付属します。その他、ROG Phone 9シリーズの発売を記念し、ASUS StoreではROG Phone 9シリーズ本体と対象アクセサリーを同時購入すると、対象アクセサリーが15%割引となるキャンペーンを実施するほか、ROG Phone 9シリーズを購入した人に先着順でナイロン製かばん「ROG Archer Carry Bag BC1004」をプレゼントするとのこと。なお、プレゼントは数量限定で在庫がなくなり次第終了します。ROG Phone 9シリーズはASUSが展開するゲーミング向けROGブランドを冠したゲーミングスマホ「ROG Phone」の新機種で、昨年発売された前機種「ROG Phone 8」と「ROG Phone 8 Pro」(ROG Phone 8 Pro Edition)に続いてベースモデルとProモデルが用意されており、新たにチップセット(SoC)にQualcomm製のハイエンド向け「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載してより高性能になっています。また冷却性能も向上して高負荷なゲームも長時間に渡ってより安定してプレイできるほか、ディスプレイのリフレッシュレートが最大185Hz(ゲーミング機能「Game Genie」利用時)に向上し、バッテリーも5800mAh(2900mAh×2)に大容量化され、さらにリアカメラにはソニーのモバイル向けイメージセンサーブランド「LYTIA」の大型センサーを採用するなど、全体的に性能が強化されており、さらに日本など向けにシリーズ初のeSIMを採用しています。また日本向け製品はROG Phone 8シリーズに続いておサイフケータイ(FeliCa)にも対応しています。なお、ROG Phone 9とROG Phone 9 Proの違いはRAMやストレージのほか、両機種ともにROG Phone 8 Proに続いて背面にミニLEDによるドット表示機能「Anime Vision」が搭載されていますが、このLEDの数がROG Phone 9では85個(白:17×5)、ROG Phone 9 Proでは648個(白:19×27+赤:5×27)となっており、新たにAnime Visionにて簡単なゲームがプレイできるようになっています。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9:20の縦長な約6.78インチFHD+(1080×2400ドット)LTPO AMOLEDディスプレイ(約388ppi)で、パネルにはフレキシブル有機EL「Samsung E6 AMOLED」が採用されており、通常利用時は1〜120Hzの可変リフレッシュレートに対応し、設定から最大165Hzに変更できるほか、ゲームプレイで便利な約26個のアシストツールを使用できる「Game Genie」機能の利用時には最大185Hzにすることが可能となっています。また720Hzタッチサンプリングレートや常時表示機能「Always-On display(AOL)」、HDR10をサポートし、明るさはピーク時で2500nits、標準時で1600nitsとなっており、10bitカラー(1億800万色表示)で色域はDCI-P3で107.37%、sRGBで145.65%、NTSCで103.16%、色差はDelta-E<1となっているとのこと。画面は強化ガラス「Gorilla Glass Victus」(Corning製)で覆われ、防水(IP5XおよびIP8X)や防塵(IPX6)に対応しています。さらにパンチホール部分には約3200万画素CMOS(1/3.2型、RGBW、1画素0.7μm、4in1)+広角レンズ(F2.5、焦点距離25mm)のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応しているほか、生体認証としては画面内指紋センサーを搭載しています。一方、リアカメラは以下のトリプル構成で、ROG Phone 8シリーズに続いて6軸ジンバルシステム「ハイブリッドジンバルスタビライザー4.0」を搭載し、光学手ブレ補正の角度が前機種の3°から5°に強化され、より安定したブレの少ない撮影が可能となっています。<ROG Phone 9>・約5000万画素CMOS(Sony製「Lytia 700」、1/1.56型、1画素1.0μm、4in1、PDAF)+広角レンズ(F1.9、焦点距離23.8mm、6P、Gimbal OIS)・約1300万画素CMOS(1/3.0型、1画素1.12μm)+超広角レンズ(F2.2、画角120°、焦点距離12.7mm、光学0.5倍)・約500万画素CMOS+マクロレンズ(F2.4)<ROG Phone 9 Pro>・約5000万画素CMOS(Sony製「Lytia 700」、1/1.56型、1画素1.0μm、4in1、PDAF)+広角レンズ(F1.9、焦点距離23.8mm、6P、Gimbal OIS)・約1300万画素CMOS(1/3.0型、1画素1.12μm)+超広角レンズ(F2.2、画角120°、焦点距離12.7mm、光学0.5倍)・約3200万画素CMOS(1/3.2型、1画素0.7μm、4in1、PDAF)+望遠レンズ(F2.4、焦点距離23.8mm、光学3倍、デジタル30倍、OIS)外観はROG Phone 8シリーズを踏襲しており、画面占有率94%の狭額縁デザインによってスマホとは思えないほどの圧倒的な映像美でゲームや動画鑑賞を楽しむことができ、背面パネルは光沢仕上げとマット仕上げを巧みに組み合わせた未来的な質感で、洗練された雰囲気を醸し出しているとのこと。特にマット仕上げの部分は結晶化したナノテクスチャーで作られており、シルクのような手触りと指紋の付かない表面を実現しているということです。サイズは約163.8x77x8.9mm、質量は約227g。また側面には電源キーや音量上下キー以外にAirTriggerを搭載し、ゲームでのショートカットとしての機能以外にも新たにAirTriggerをカメラ機能利用時にシャッターボタンとして使用する新機能も追加されています。さらにゲーム機能としては開発中として新たにAIがゲーム画面を認識する機能に対応することが明らかにされ、対応するゲームではスキルを発動させることによって有利な展開でプレイができるようになるとのこと。画面認識は相手を倒した場面や倒された場面、勝利した場面などが対応する見込みで、自動記録する機能やAIがテキストを認識してクリップボードにコピーしたり翻訳したりできるようになるという。加えてAI機能ではゲーム中の通話時に高度なノイズキャンセリング機能を搭載し、ゲーム中にBGMなどの不要な音をフィルタリングすることでゲームをしているときにもクリアなコミュニケーションが楽しめるとのこと。冷却システム「GameCool 9 Cooling System」を搭載し、本体内部を5つのゾーンに分けて部品が配置されており、それぞれがSoCから迅速に熱を逃がす部分と逃がした熱を本体外側に伝導させる部分、外に出た熱を本体から逃がす部分の3つで構成され、SoCを中央部分に配置して窒化ホウ素などを使って360°から冷却し、さらに面積が57%増加したグラファイトシートに伝導させて熱を外に逃がすようになっているということです。これにより、前機種よりも冷却性能が20%向上して最大12%温度を低く保てるとしています。さらに本体の外側の熱は外付けファンのAeroActive Cooler X Proを利用することによってさらに効率よく排熱でき、前機種の外付けファンよりもファンブレードの直径が12.5%長くなり、空気の流れが大幅に増加したとのことで、拡張された熱伝導材と組み合わせることによって取り付けていない場合と比べて冷却効率が最大29%向上し、激しいゲームをプレイしても本体の熱が高くならないように保てるようになっています。またサブウーファーも搭載しており、低音性能が124%向上しているため、スマホとは思えない圧倒的な重低音でのゲーム・動画・音楽などを楽しむことができます。加えてまたAeroActive Cooler X Proのデュアルボタンにゲームの操作を割り当てることによってまるでゲームパッドで操作しているかのような快適な操作性と触覚フィードバックを可能にします。他にも専用ケース「ROG Chill Case」も用意され、このケースには複合蒸気チャンバー(CVC)技術を活用して真空環境における低沸点の特性を利用して蒸気サイクルを最適化し、最大17%の大幅な温度低下が可能になり、AAA(いわゆる莫大な開発費を投じて作られた)のゲームをプレイしても最高のパフォーマンスを維持しながら本体の温度を低く維持できます。その他の仕様は急速充電「QC5.0」および「PD3.0」(最大65W)、ワイヤレス充電「Qi 1.3」(最大15W)、USB Type-C端子×2(DisplayPort 1.4、OTG)、Wi-Fi 7に対応したIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠(2.4および5、6GHz)の無線LAN、Bluetooth 5.4、NFC、位置情報取得(A-GNSSなど)、加速度センサーおよび近接センサー、環境光センサー、ジャイロスコープ、電子コンパスなど。なお、A-GNSSはGPS(L1、L5)およびGlonass(L1)、Galileo(E1、E5a)、BeiDou(B1i、B1c、B2a)、QZSS(L1、L5)、NavICといった衛星システムをサポートしています。また音響面ではデュアルステレオスピーカー(マルチマグネット式)や3.5mmイヤホンマイク端子、マイク×3、ハイレゾ音源(32bit/384KHz)、Dirac Virtuo、AudioWizard、Qualcomm aptX AdaptiveおよびaptX Losslessに対応。RAMはLPDDR5X(9600Mbps)、内蔵ストレージはUFS4.0となっているとのこと。バッテリー駆動時間はWi-Fi通信時で約15.7時間、モバイル通信時の4Gで約16.1時間、5Gで約13.8時間、連続通話時間は4G(VoLTE)で約4524分、3Gで約2292分、連続待受時間は5Gで約438時間、4Gで約458時間、3Gで約382時間、充電時間は約46分。SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが1つとeSIMでデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)をサポートし、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。付属品はACアダプター、USB C to Cケーブル、クリアケース、、SIMピン、ユーザーガイドなどの紙類となっています。OSはAndroid 15 with ROG UIをプリインストールしており、AIを活用した機能として「AI電話翻訳」や「AI文字起こし」、「AI壁紙」、「AI画像検索」機能を搭載し、Googleの「かこって検索」なども利用可能で、2年間のOSバージョンアップと5年間のセキュリティアップデートを保証するということです。またゲームのパフォーマンスを最大限に高めるための統合管理アプリ「Armoury Crate」やGame Genie機能を搭載しており、例えば、アイテムの自動収集やスキルを自動的に上げることができる「X Sense 3.0」やゲーム内に表示されたテキストを認識して攻略情報を検索したり、日本語翻訳したりできる「AIGrabber」などが使用可能で、AI機能を用いた最適なゲーム環境を提供します。ただし、X Sense 3.0、X Capture 2.0の機能は特定のアプリでのみ使用可能とのことです。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・ASUS ROG Phone 9 関連記事一覧 - S-MAX・ASUS ROG Phone 9 Pro 関連記事一覧 - S-MAX・ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 関連記事一覧 - S-MAX・ASUS JAPAN、eSIMに対応しAI新機能を搭載した超高性能ゲーミングスマートフォン「ROG Phone 9シリーズ」を発表 | ASUS JAPAN株式会社のプレスリリース・「ROG Phone 9 Pro」をau限定で3月28日に発売 | スマートフォン・携帯電話 | au・ROG Phone 9 | スマートフォン | ROG 日本・ROG Phone 9 Pro | スマートフォン | ROG 日本