【ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー】10月30日 発売予定価格:7,678円~CEROレーティング:D(17才以上対象)プレイ人数:1人

スクウェア・エニックスは、10月30日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam/Windows版アドベンチャーゲーム「Life is Strange: Double Exposure(ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー)」のキャラクター紹介動画を公開した。

今回公開されたのは、主人公のマックス、メインキャラクターのサフィ、モーゼスをゲーム中の映像と共に紹介する映像。バーモント州北部を舞台に描かれる物語の雰囲気や、カレドン大学で日常を過ごす各キャラクターの人物像を確認できる。

【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』キャラクター紹介動画 - マックス篇(CV.たなか久美)】【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』キャラクター紹介動画 - サフィ篇(CV.行成とあ)】【『ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー』キャラクター紹介動画 - モーゼス篇(CV.佐久間元輝)】

Life is Strange: Double Exposure (C) 2024 Square Enix Ltd. Developed by Deck

Nine Games. All Rights Reserved.