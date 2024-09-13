¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¤è¤¦¤ä¤¯»ÙÊ§¤¤´°Î»¡ª2017Ç¯¤«¤é7Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°ºÑ
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿FW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¤è¤¦¤ä¤¯´°ºÑ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
2017Ç¯²Æ¤Ë¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¤È°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡£
¤½¤ÎºÝ¤Î¼è°ú¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ê¤ª¤è¤½164.4²¯±ß¡Ë¡¢¡ØFootball Leaks¡Ù¤¬Ë½Ïª¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð´ðËÜ³Û¤Ç1²¯500Ëü¥æ¡¼¥í¡¢25»î¹ç½Ð¾ì¤Ç50Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½7800Ëü±ß¡Ë¡¢50»î¹ç½Ð¾ì¤Ç50Ëü¥æ¡¼¥í¡¢75»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ë50Ëü¥æ¡¼¥í¡¢100»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¤Þ¤¿¤â50Ëü¥æ¡¼¥í¤¬¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡1²ó¤Ë¤Ä¤¡ÊºÇÂç2²ó¤Þ¤Ç¡Ë50Ëü¥æ¡¼¥í¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë50Ëü¥æ¡¼¥í¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤¤¤¦ÍÍ¡¹¤ÊºÙ¤«¤¤¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë1²¯4800Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½231.7²¯±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¾å¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î»Ù½Ð³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ÙÊ§¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÏºòÇ¯¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï5000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê¤ª¤è¤½78.3²¯±ß¡Ë¤Û¤É¤Î¶â³Û¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¦¥¸°ÜÀÒ¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄÇ°¡×¤Ê8Ì¾