フィリピンである女性が昼食の準備をしていたところ、捌いていた魚が人間にそっくりの歯を持っていたため恐怖で青ざめたという。この魚は市場で購入したものだったが、女性は食べずに全部捨ててしまったそうだ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

フィリピンのビサヤ諸島に浮かぶネグロス島に住むマリア・クリスティーナ・クシさん(Maria Christina Cusi)が体験した、ゾッとする出来事が注目を集めている。マリアさんは7月24日、島内最大の都市バコロドにある市場で「ビッグヘッド・カープ」を購入して帰宅した。

ビッグヘッド・カープは、日本ではコクレンと呼ばれるコイ科の淡水魚で、主に東アジア全域で食されている。またフィリピンでは、同国の第10代大統領夫人の名前にちなんで「イメルダ」とも呼ばれている。マリアさんは昼食のために、そのビッグヘッド・カープを丁寧に捌いていった。

ところが魚を捌いていくうちに、1匹の口の中にまるで人間のような白い歯が並んでいることに気づいた。マリアさんはかなり驚いたが、あまりにも信じがたい光景にその歯が魚のものなのか指で突いてみたりしたそうだ。「その歯は全て魚の口から生えていたのです」とマリアさんは当時を振り返った。

当時の様子を撮影した動画には、魚の切り身に人間の前歯ほどの大きさの白い歯が4、5本並んでいるのが見て取れる。マリアさんは見た目の不気味さに加え、食べると健康に害があると感じたため、4ドル(約580円)で購入した魚を全て捨ててしまったそうだ。

米ニュースメディア『New York Post』によると、ビッグヘッド・カープは主にプランクトンを食べて生きているため歯がほとんどなく、喉の奥にエサをすりつぶすための咽頭歯があるだけだという。そのためこの魚がなぜ“人間のような歯”を持っていたのか、原因は分からずじまいのようだ。

ちなみに2020年7月にはマレーシアで、“人間のようなセクシーな唇”を持つ魚がSNSで注目を集めた。しかしこのモンガラカワハギ科の魚は、ダイバーも恐れるほどの狂暴魚だったという。

画像は『New York Post 2023年8月28日付「I bought fish for lunch ― but was horrified to discover it has ‘human’ teeth」(ViralPress)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)