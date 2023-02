Netflix映画『My Name is Loh Kiwan(英題)』が製作、世界独占配信されることが決定した。

『My Name is Loh Kiwan』は、『トキメキ☆成均館スキャンダル』『太陽の末裔~Love Under The Sun~』などで知られるソン・ジュンギと、『怪物』『アンナラスマナラ -魔法の旋律-』などのチェ・ソンウンが初共演を果たす映画。生きたいと願う男と、生きる意味を失った女、極限に追い込まれた者同士が運命的に出会い生まれる“愛”の物語を描いた作品だという。メガホンをとるのは、本作が長編デビュー作となるキム・ヒジン監督。

ソン・ジュンギは、自由を求めてベルギーで難民認定を受けた脱北者のロ・キワンを演じる。チェ・ソンウンは、ロ・キワンと運命的な出会いを果たすマリ役で共演。マリは、とあることをきっかけに生きる理由を見失っている、ベルギー生まれの元韓国人射手と言う役どころだ。

また、マリの父親役で『ヴィンチェンツォ』『海街チャチャチャ』『アンナラスマナラ -魔法の旋律-』などのチョ・ハンチョル、母親役で『恋慕』のイ・イルファ、ロ・キワンの母親役で『美男<イケメン>ですね』などのキム・ソンリョン、ロ・キワンの叔父役で『エージェントなお仕事』などのソ・ヒョヌ、ロ・キワンがベルギーで出会う女性役で『未成年裁判』『今、私たちの学校は...』などのイ・サンヒが出演する。

