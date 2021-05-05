¸ÞÎØ¤¬¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÅ¨¡×¤Ë¤Ê¤ëÆü
¡¡°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¡¢³«ºÅ¤òË¾¤àÀ¼¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ëÅìµþ¸ÞÎØ¡£ËÜÅö¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¸å¼Ô¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£¶âÁ¬Åª¤ÊÌäÂê¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢´Î¿´¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥¤Þ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ë±ä´ü¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸ÞÎØ¤òºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Â¸ºß¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤Î»ÅÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥Ã¥×¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢£´Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤ÎÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼¡²ó¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤òºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Ãæ»ß¤Ï´ÊÃ±¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦Á´ÂÎ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¤â¤·¤³¤Î¾õ¶·²¼¤Ç³«ºÅ¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ÎÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¸ÞÎØ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÏ¢Æü¡¢Ç®Àï¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â°ìÅ¾¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤À¤í¤¦¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£³Ú´ÑÅª¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤âÀäÂÐ¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¸ÞÎØ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø¿´¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¿Í¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¤Ø¤½¶Ê¤¬¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÈ¾¤Î¹ñÌ±¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦¤Î¤É¤Î¹ñ¤Î¿Í¡¹¤è¤ê¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¸ÞÎØ¹¥¤¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¹¥¤Þ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÊá¤é¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢³«ºÅ¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð°ìÅ¾¡¢¤½¤ì¤ÏÎä¤á¤ë¡£¸ÞÎØ¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÊá¤é¤¨¤ë¸ÞÎØÈÝÄêÇÉ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¤°¡¼¤ó¤ÈÁý¤¨¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢£¸³ä¶á¤¤¹ñÌ±¤¬Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¡¢ÈÝÄêÇÉ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð£´³ä¶á¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬ÈÝÄêÇÉ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÈÝÄê¤Ï¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶¯Îõ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤«¤éÌñ²ð¤À¡£¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤ÂÐÎ©¼´¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ô¤Ï¸ÞÎØ·ù¤¤¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ù¤¤¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÀÎ¤è¤¯»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÏ¼¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÙ¶¯¤ò¤í¤¯¤¹¤Ã¤Ý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤àÀ¸ÅÌ¤ä³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÏ¼¯¤Ï¡¢À¤´Ö¤«¤é°¥¤ì¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£É®¼Ô¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤´Ö¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤è¤êÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤òÃÇÁ³¡¢¾å¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤¦¤ó½½Ç¯³Ý¤±¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ËÈæ¤Ù¤º¤¤¤Ö¤ó¾å¾º¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅìÂç¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤è¤ê¶¹¤Ìç¤À¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤Ë¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Èð÷¤¯¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤È¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ë¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ï¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áª¼ê¤Î´Ä¶¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤À¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î³µÇ°¤Ïµ®½Å¤ÊÌò³ä¤ò¤Ï¤¿¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÂÎ¼Á¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¤¿¡¢¤È¡£¤½¤Î·ê¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´Ä¶¤Î²þÁ±µÚ¤Ó¡¢Áª¼ê¤Î¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤Î¸þ¾å¤ò¡¢Åìµþ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë°ÕµÁ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤Ï¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Î´Ä¶¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤À¤¤¤Ö²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎô¤ë¡£¤½¤Î²þÁ±¡¢²þ³×¤¬¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ³«ºÅ¤òµ¡¤ËÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¸ÞÎØ·ù¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ù¤¤¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢Íý²òÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¸ÞÎØ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉáµÚÈ¯Å¸¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¡¡ÆÃ¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸ÞÎØ¶¥µ»¤À¡£¸ÞÎØ¸å¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¥Þ¥¤¥Ê¡¼²½¤ÎÆ»¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£