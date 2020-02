現地時間2日に開催された「 NFL スーパーボウル」第54回大会でハーフタイムショーの“ダブル・ヘッドライナー”を務めた ジェニファー・ロペス シャキーラ 。2人の“ラティーナ”(ラテン系ルーツを持つ女性)によるエネルギッシュかつ官能的なパフォーマンスには称賛の声があがる一方で、「品がない」「子供には見せたくなかった」といった酷評が相次ぐ結果となった。【この記事の動画を見る】今月2日、米国最大のスポーツイベント「NFLスーパーボウル」第54回大会がマイアミ・ドルフィンズの本拠地「ハードロック・スタジアム」で開催された。毎年最高視聴率を誇る一大音楽イベントでもあるそのハーフタイムショーで今年ヘッドライナーを務めたのは、プエルトリコ系の両親のもとに生まれたジェニファー・ロペスとコロンビア出身のシャキーラであった。生粋の“ラティーナ”2人による“ダブル・ヘッドライナー”で行われたハーフタイムショーは、住民の約7割がヒスパニック系というマイアミの地にふさわしく、ポップスやディスコミュージックに加えサルサやルンバ、サンバなど幅広いラテンミュージックとド派手なステージ演出で会場を熱狂の渦に包み込んだ。ショーの前半はシャキーラによるステージが繰り広げられたのだが、レバノン系にもルーツを持つ彼女によるベリーダンスさながらの妖艶なヒップの動きは世界中の視聴者を釘付けにした。またヒット曲『I Like It』では同郷コロンビア出身のJ Balvinがゲストとして登場、お祭りムード全開のステージに大いに貢献した。ショーの後半ではジェニファー・ロペスがタイトなレザーコスチュームで登場し、華麗なダンスとともに『Jenny From the Block』を熱唱、ゲスト出演したプエルトリコ出身の人気シンガーBad Bunnyが『Booty』『Mi Gente』を歌うジェニファーをもり立てた。途中ではストリッパー役で出演した映画『ハスラーズ(原題:Hustlers)』のラモナ役さながらのセクシーなポールダンスを披露。きわどいコスチュームでアクロバティックなポーズを次々とこなしていくジェニファーには、大きな歓声があがった。また終盤には噂通り、ジェニファーの実の娘エメちゃん(11)が登場し、シャキーラのドラムとケージに入った子供達の合唱をバックにジェニファーとともに母のヒット曲『Let’s Get Loud』やブルース・スプリングスティーンの『Born in the USA』を歌った。フィナーレではゴールドのコスチュームのダンサーを引き連れたシャキーラと白のスーツ姿の男性陣に囲まれたジェニファーが『Waka Waka』『Let’s Get Loud』を熱唱、見事なダンスムーブと大きな花火が盛大なステージを最後まで盛り上げた。ラテン系シンガーとして初めてヘッドライナーの大役をゲットしたジェニファーは、数日前の記者会見でも「ステージを観る世界中の若い女性のエンパワーメントにつながれば」と心境を語っていたが、このたびのハーフタイムショーは米国が抱える社会問題、とりわけラテン系移民への差別や政治的圧力への隠れたメッセージが込められていた―とみる視聴者も少なくなかったようだ。ケージに入った子供達やジェニファーが身につけていた表に星条旗、裏にプエルトリコの国旗がデザインされたコスチュームなどはそのわかりやすい例でもあり、ジェニファーが「ラテン系の皆さん!」「女性の皆さん!」と叫ぶ場面では、ひときわ大きな歓声が湧き上がった。現在2人の男の子のママでもある43歳のシャキーラと、11歳の双子を育てる50歳のジェニファーによるセクシーかつエネルギッシュなパフォーマンスには、レディー・ガガやP!NK、キム&クロエ・カーダシアン姉妹、ヘイリー・ビーバーらセレブ達をはじめ、視聴者からも多くの称賛コメントが寄せられた。しかし日曜日の夕方から夜にかけて放送された家族向けの番組で、きわどいコスチューム姿のシャキーラとジェニファーが官能的なダンスをこれでもかと繰り広げたこのたびのステージには、「家族で見ていたから、ビミョウに気まずかった」「ラテン系女性=セクシー、みたいな括りが見ていて不快」「ストリップクラブさながらの演出で、品性に欠ける」「口パクなのがミエミエで、見ていて痛々しい」など、ネガティブなコメントも多数見受けられた。受け止め方は賛否両論だが、大きな舞台を無事にやり遂げたジェニファーとシャキーラのInstagramには、ハーフタイムショーの写真や動画が多数公開されており、特にジェニファーの見事なポールダンス動画は現在1500万回近い再生回数を記録している。画像は『Jennifer Lopez 2020年2月3日付Instagram「Puerto Rico y Colombia muy en alto hoy.」』『Shakira 2020年2月2日付Instagram「El mejor regalo de cumpleaños ha sido sentir el apoyo de todos mis fans y el más increíble y ético equipo de trabajo que una artista puede desear.」』『Miami Super Bowl LIV 2020年2月2日付Instagram「WHAT A SHOW!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 c.emma)