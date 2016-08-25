東松山市の16歳殺害事件

埼玉県東松山市の河川敷で16歳少年の遺体が見つかった事件。

2017年8月28日

2017年8月21日

2016年9月23日

2016年9月14日

2016年9月13日

2016年9月12日

2016年9月1日

2016年8月30日

2016年8月29日

2016年8月28日

2016年8月27日

2016年8月26日

2016年8月25日