東松山市の16歳殺害事件
埼玉県東松山市の河川敷で16歳少年の遺体が見つかった事件。
2017年8月28日
2017年8月21日
2016年9月23日
2016年9月14日
2016年9月13日
2016年9月12日
2016年9月1日
2016年8月30日
2016年8月29日
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東松山市の16歳殺害事件 ダウンタウン松本人志の持論に批判殺到
「いじめ」と「イジリ」の線引きとして「笑えるかどうか」があると指摘
J-CASTニュース
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東松山市の16歳殺害事件 少年らは殺意否定も口裏合わせした形跡
5人の内4人は当初「殺しました」と容疑を認めていたが、供述は二転三転
日テレNEWS NNN
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東松山市の16歳殺害事件 複数の少年「けいれんしたので放置した」
複数の少年が「けいれんしたので放置して逃げた」との趣旨の供述をしていた
読売新聞オンライン
2016年8月28日
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ダウンタウン松本人志が「イジメ」と「イジリ」についての持論を語る
2つの違いについて「やっぱりそこは笑えるかどうか」と断言
トピックニュース
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東松山市の16歳殺害事件 逮捕された少年5人の素性
最初に逮捕された2人は地元の不良グループに所属し、主犯格と見られる
日刊ゲンダイDIGITAL
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東松山市の16歳殺害 容疑者の少年2人が所属する「ギャング団」の正体
暴行を主導したとみられる少年2人は「パズル」という集団に所属していた
東スポWEB
2016年8月27日
2016年8月26日
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埼玉県の16歳遺体発見 容疑否認の少年が知人に「誰にも言わないで」
26日に逮捕された少年は「その場にいただけ」と容疑を否認している
日テレNEWS NNN
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埼玉県の16歳少年遺体発見 殺人容疑で逮捕された3人は中学生
県警が26日未明に逮捕した4人のうち3人は、中学生だったことがわかった
読売新聞オンライン
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埼玉県の16歳遺体 逮捕の少年「石で殴って水に顔を押し付けた」
「石で殴ったりした」「水に顔を押しつけたら動かなくなった」と話したそう
日テレNEWS NNN
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埼玉県の16歳遺体 逮捕の少年「動かなくなり、怖くなって逃げた」
少年は逮捕前に知人に「動かなくなり、怖くなって逃げた」と話していた
日テレNEWS NNN