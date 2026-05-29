2025年に実施された国勢調査の速報値が発表され、高知県の人口は約64万3000人で、前回（2020年）の調査より約4万8000人減りました。総務省が5月29日に発表した国勢調査の速報値によりますと、2025年10月1日時点の高知県の人口は、64万3437人と前回、2020年の調査よりも4万8090人減っていて、減少率は過去最大のマイナス7パーセントとなっています。また、県内の世帯数は30万6794世帯で、前回の調査より2.7パーセント減