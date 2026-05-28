◇プロ野球 交流戦 広島-ロッテ(28日、マツダスタジアム)移籍後初先発に臨んでいる広島・鈴木健矢投手。3回に自ら先制点をあげました。2019年ドラフト4位で日本ハムに入団した鈴木投手。24年オフの現役ドラフトで広島に移籍しました。そして移籍2年目となったこの日、移籍後初の先発デビューとなっています。投げては、3回まで三者凡退。その裏には、矢野雅哉選手の打球に相手のエラーが絡み、1アウト2塁の好機で鈴木投手に打席が