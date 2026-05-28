歌舞伎役者・俳優の中村獅童が、早くに歌舞伎を辞め会社員になった父親について言及した。【映像】会社員だった父獅童は、5月26日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。名女形3代目・中村時蔵の孫でありながらも、父親が早くに歌舞伎を辞めてしまったため後ろ盾がなく、なかなか主役を取ることができずに苦労を重ねた時代を振り返った。黒柳が「獅童さんがお生まれになった頃は、お父様は会社員でらしたんですって