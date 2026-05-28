女優の井桁弘恵が２８日までに自身のＳＮＳを更新。プロのフォトグラファーが撮った井桁の姿が話題になっている。インスタグラムに「遠藤さんが撮ってくださる写真には自己肯定感を上げてくれるパワーがあります」とつづり、フォトグラファーの遠藤優貴氏が撮影した井桁の写真を４枚アップ。夕暮れ時の空をバックに自然な表情を見せる姿が印象的だ。また遠藤氏も自身のインスタグラムに井桁の写真をアップ。「夕陽が沈む前に