俳優・北川景子（39）の夫でミュージシャン・タレントのDAIGO（48）が25日、自身のXを更新。うまく作れたという厚焼き卵を披露した。【写真】「おいしそうな焼き目!!きれいな形!!」「力作ですね」DAIGOの手作り厚焼き卵DAIGOは現在、料理番組『DAIGOも台所〜きょうの献立 何にする？〜』（ABCテレビ・テレビ朝日系／月〜金後1：30）にレギュラー出演中。投稿では、番組で習った「唐揚げ」や「ハッシュドブロッコリー」を家