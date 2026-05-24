16歳のときに51歳の俳優と結婚し、「セクシーすぎる幼妻」として一躍時の人となったコートニー・ストッデン（31）が、バストのサイズダウン手術を受けると告白した。【写真を見る】巨大バストを手放した女性セレブのビフォーアフター、「セクシーすぎる幼妻」として時の人となった19歳の頃5月15日（現地時間）、コートニーは自身のインスタグラムで、"セレブ御用達の豊胸外科医"として知られるスチュワート・リンダー医師の誕