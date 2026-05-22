三塁線への痛烈打球を逆シングルで掴み一塁へワンバウンドの正確送球【MLB】Bジェイズ 2ー0ヤンキース （日本時間22日・ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手が21日（日本時間22日）、敵地で行われたヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場し、失点を“阻止”する好守を披露した。ホットコーナーで躍動する姿に、日本のファンも「そこは和真の土地なんだよ。抜けるわけがないんだ。和真の銅像を今すぐ作ってくれ」「