【モデルプレス＝2026/05/22】フリーアナウンサーの加藤綾子が5月20日、自身のInstagramを更新。愛娘との仲睦まじい2ショットとともに誕生日を迎えた嬉しさを報告し、話題となっている。【写真】40歳元フジアナ「尊い」愛娘との密着ショット◆加藤綾子、41歳の誕生日を報告4月23日生まれの加藤は、投稿でも「先月41歳の誕生日を迎えました」と報告。「収録終わりに合わせて娘が来てくれていた」とし、娘を抱きかかえ、“Happy Birt