物価高が続き、家計への負担が増すなか、収入アップを目指す方が増えています。第3号被保険者制度の見直しも話題になっていることからも、この1年ほどで 「 扶養内からの脱却」 を真剣に考え始めている女性が多いことを実感します。 そして、そのような方々にとって、今はキャリアを再構築するにはチャンスの時期であるといえます。私は転職エージェントとして30年以上、人材採用市場を見てきましたが、 今ほど女性のキャ