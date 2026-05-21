GPPが、5月20日に2ndシングル「ATE!」をデジタルリリースした。“食べる”の過去形と、英スラングで“超イケてる”というダブルミーニングの「ATE」という単語をフックに、GPPの持つ個性豊かなキャラクターを自身満々に示す本楽曲は、耳残りの良いトラックと印象的な歌詞がクセになる作品に仕上がっているという。また、本日夜“8”時にはMVの公開も決定した。ティザー映像では断片的に公開されているので、本編公開前にぜひチェッ