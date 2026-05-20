ALIが、新曲「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」のMVを公開した。本楽曲は、TVアニメ『左ききのエレン』のオープニング主題歌として4月8日に配信リリースされた楽曲。フューチャリングには日本のHIP HOPシーンを牽引するラッパー・ZORNを迎え、ALIとの初タッグが実現した。今回公開されたMVでは、ALIのLEOとZORNが初共演。ジャンルやバックグラウンドの異なる2組だからこそ生まれる、独特の緊張感とグルーヴが映像全体を支配してお