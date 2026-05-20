ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の「チロルチョコ」第4弾「ちいかわ チロルチョコ缶」が、6月22日（月）から全国で発売される。【写真】かわいさ抜群にアップ！昨年のチロルチョコと比較した様子■昨年よりもパワーアップ今回登場する「ちいかわ チロルチョコ缶」は、全4種類の『ちいかわ』デザインのスクエア型の缶に、個性豊かなちいかわたちが載ったパッケージのチロルチョコが入った商品。昨年の第3弾よりパワーア