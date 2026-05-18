熊本の恵みに親しむ潮干狩りがシーズンを迎えています。一方で、一見安全そうに見える浜辺のレジャーにも危険が潜んでいます。 18日、長洲町の干潟で行われたのは、町内3つの幼稚園やこども園に通う園児たちの潮干狩り体験。約140人が参加しました。干潟に入り砂を掘ると、たくさんのアサリが！バケツいっぱいにとれたアサリを持ち帰っていました。一方で、潮干狩りには熊本ならではの水難事故の注意点もあるとい