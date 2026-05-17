○ホワイトソックス8−3カブス●＜現地時間5月16日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが“クロスタウン・シリーズ”2戦目に5本塁打で快勝。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」でフル出場し、2打席連発の16号＆17号本塁打を放った。村上は初回の第1打席、昨季11勝の先発右腕タイヨンから四球を選び、無死一、二塁とチャンスメイク。続く3番ミゲル・バルガスが2戦連発の11号3ランを放ち、幸先良く3点をリ