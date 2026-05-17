記事ポイント豊洲公園で3日間開催される入場無料イベントです民族舞踊ステージや本格グルメ、伝統文化体験が展開されます「Halal2Go Mart」では200アイテム以上の商品が並びます マレーシアフェア2026東京 運営事務局が、日本最大級のマレーシアイベント「マレーシアフェア2026東京」を開催します。2026年10月30日(金)から11月1日(日)までの3日間、東京都江東区の豊洲公園 花木とモニュメント広場にマレーシアの食文化や伝統