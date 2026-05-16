BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。次回5月30日（土）放送予定の第6話は、竹中雄大（Novelbright） をゲストに迎えた韓国での撮影回！韓国発のオーディション番組でも大活躍、日本のみならず韓国をはじめとするアジ