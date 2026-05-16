長期的な視点ですべてが高い。４月に食品を中心とした２７９８品目が値上がりし、中東情勢による影響もあって電気やガス等のエネルギー価格も高止まりしている。この異常とも言える物価高時代を無策に過ごしては、我々の資産は目減りするばかりだ。ファイナンシャルプランナーの井戸美枝氏が話す。「インフレを乗り越えるためには、節約を習慣化することが重要です。私たちは『短期的に何千円得をした』という体験に惹(ひ)かれてし