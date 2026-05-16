＜クローガー・クイーンシティ選手権2日目◇15日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。午前7時37分スタートの渋野日向子は、3バーディ・2ボギーの「69」ですでにホールアウト。トータル1アンダーで予選通過を確実にしている。【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米予選会を通過してこの笑顔1番を3パットのボギー発進としたが、3番でバーディを奪って後半へ。11番、2メートルに