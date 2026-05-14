プレミアリーグ 25/26の第31節 マンチェスター・シティーとクリスタルパレスの試合が、5月14日04:00にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アントワヌ・セメンヨ（FW）、ラヤン・アイト ヌーリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクリスタルパレスはジャンフィリップ・マテタ（FW）、