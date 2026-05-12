アクセルは急落し、年初来安値を更新した。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１５０億円（前期比２．３％増）、営業利益予想は１２億円（同２７．９％減）とした。期末一括配当予想は１６円減配の４１円を見込んでおり、これらを嫌気した売りが出ている。同社はパチンコ・パチスロ機向けのメモリモジュールやグラフィックスＬＳＩを手掛け