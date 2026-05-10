【モデルプレス＝2026/05/10】タレントの鈴木紗理奈が5月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。友人たちとの鍋パーティーの様子を公開し反響を呼んでいる。【写真】48歳ママタレ「味がしみてそう」10時間煮込んだ本格鍋パーティー◆鈴木紗理奈、10時間煮込んだ本格鍋パ鈴木は「撮影終わって友人宅で鍋パ」とつづり、ストーリーズを更新。具材がたっぷり入った鍋がIHコンロに並ぶ様子を公開した。鈴木は「10時間煮込んだって！