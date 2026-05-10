めったに見られない光景だ。中国で開催されているU-17女子アジアカップのグループステージＣ組最終節で、北朝鮮と韓国が激突。お互いに２連勝で迎えた“南北対決”は、北朝鮮が３−０で勝利した。注目されたのは試合前のワンシーン。両チームがピッチ上で整列後、選手同士がハイタッチや握手を交わすのが通例だが、この試合では韓国チームが北朝鮮チームの前を通り過ぎる際、それぞれ何のアクションも見られなかったのだ。&#