きょう9日放送のカンテレ『ウラマヨ！』（毎週土曜後1：00※関西ローカル）は、「調味料下克上SP」と題し、毎日の食卓がワンランクアップする冷蔵庫の“ドアポケットの新メンバー調味料”を紹介する。【写真多数】毎日の食卓がワンランクアップする“新メンバー調味料”たち「成城石井」で20年のベテランバイヤー・坪井元氏は、ガチでおすすめだという調味料を披露する。1つ目として、イタリアから輸入している高級食材ト