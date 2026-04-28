2026年3月21日に実施した、soraeと「星空ツナガルコミュニティ」の共同企画によるイオンモール多摩平の森での星空鑑賞会についてレポートします。夕方にかけてぐっと気温が下がり、肌寒さを感じる冷え込みとなりましたが、イベント開始とともに小さなお子様の手を引くご家族連れからお買い物帰りの大人の方まで、沢山の方々が足を止めてくださいました。空気が澄んでいく夕暮れの空の下、大盛況の鑑賞会となりました。2台の望遠鏡