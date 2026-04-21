任期満了に伴う海陽町長選挙が4月21日に告示され、現職と新人による一騎打ちの選挙戦に入りました。任期満了に伴う海陽町長選挙に立候補したのは、届け出順に、無所属の新人で元町議の長江範裕候補63歳と、無所属の現職で3回目の当選を目指す三浦茂貴候補52歳の2人です。長江候補は、公共施設の統廃合などの行財政改革のほか、自主防災組織の活動の推進などを公約に掲げています。一方、三浦候補は、2期8年の実績をアピール