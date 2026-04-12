Image: MINASE 時計ファンの間で最近注目を集めるマイクロブランドの存在。小資本で少量ロットを手がける時計ブランドのことで、市場のトレンドを素早く捉えた製品展開が売り。個性を生かしたデザインが多く、しかも少量ロットなので、他人と被ることも少ないのが特徴です￥。 Image: MINASE ミナセは、精密