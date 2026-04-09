「珈琲館」と「珈琲館 蔵」は、2026年4月10日から12日まで「創業祭」を開催し、「トラディショナル・ホットケーキ」2枚を200円引きで提供します。いちごトッピングのホットケーキも対象珈琲館の「トラディショナル・ホットケーキ」は、オーダーを受けてから専用の銅板で丁寧に手焼きし、外はカリッと香ばしく、中はふっくらしっとりとした食感に焼き上げています。創業祭では、この「トラディショナル・ホットケーキ」5種類が200円