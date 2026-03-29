8万円のフィギュアが配達中に壊れたって!?【漫画】本編を読む配達中に荷物が破損してしまった。その場合は、荷物事故として商品代金が弁償される。しかし、納得がいかないのはなぜ？ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんのブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」 に投稿された話「フィギュア職人」を紹介するとともにゆきたさんに話を聞く。■希少価値は「0円」扱い？配送補償の落とし穴『フィギュア職人』_01『フィギュア職人』_02『フ