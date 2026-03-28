きょうは、広く晴れてお花見日和となるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、北部を中心に雨や雪が降ったり止んだりとなりそうです。その他の地域は概ね晴れますが、昼過ぎ以降は東北や関東から西の山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。また、きょうも花粉が大量に飛びそうですので、気になる方はしっかりと対策をしてお出かけください。最高気温は、きのうと同じか高い所が多いでしょう。東海から西は２０℃超えの所がほ