27日（金）は西日本から東日本にかけて晴れるでしょう。ただ、関東は上空寒気や湿った空気の影響で夕方以降は雨が降りやすくなるため、天気急変に注意が必要です。北日本は雲が広がりやすく、一部でにわか雨がありますが、天気が崩れるのは限定的となりそうです。東海から西の地域では20℃程度まで気温が上がり、4月中旬から下旬並みの暖かさとなる見込みです。その他の地域はだいたい平年並みとなり、関東も昼間は春らしい陽気と