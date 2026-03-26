きょう26日は関東の南海上を低気圧が東進し、また、夜までに秋田沖付近に新たな低気圧が発生する見通しです。これらの影響で、東日本から東北では雨が降るでしょう。ただ、東日本は次第に雨の範囲が狭くなりそうです。その他の地域は晴れて青空が見られるでしょう。あす27日は西・東日本は概ね晴れますが、関東甲信では午後になると大気の状態が不安定となりやすく、所々でにわか雨がありそうです。東北は天気が回復に向かう一方で