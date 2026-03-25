東日本や東北は、26日（木）にかけても雨の続く所が多いでしょう。東京は昼間の気温が13℃くらいで、今の時季としては冷えた感じの一日になりそうです。一方、北海道や九州は晴れる所が多く、四国や中国地方も次第に晴れてきそうです。西日本は気温が高く、広島や高知は21℃、鹿児島は22℃まで上がる見込みです。金曜日から日曜日にかけては、全国的に気温が高めで、関東以西は3日とも20℃前後まで上がる予想です。ただし、天気に