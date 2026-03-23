24日（火）は、北海道の南東海上の前線を伴った低気圧が千島近海に進む影響で、北海道では朝のうちは雲が広がりやすく、所によりにわか雪やにわか雨があるでしょう。一方、日本海の高気圧が本州付近に移動するため、東北や東日本は広い範囲で青空が広がるでしょう。ただ、小笠原諸島では、日本の東の別の低気圧からのびる前線が通過するため、所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。近畿から中国、四国は午前中は概ね晴れますが